"Кричал и звал родных": ребенок застрял в разрушенном здании в Жамбылской области

Маленький мальчик с рюкзаком. Иллюстративное фото: Pixabay

Маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

"30 марта в городе Каратау Жамбылской области несовершеннолетний ребенок, играя на территории разрушенного здания, не смог самостоятельно вытащить ногу, застрявшую в отверстии между плитами. Он кричал и звал родных на помощь", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прибежавшая мать также не смогла помочь, поэтому обратилась за помощью к спасателям.

"Спасатели Оперативно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место происшествия. При помощи аварийно-спасательных инструментов они вызволили ребенка и передали его матери. Мама поблагодарила спасателей, которые оперативно отреагировали на вызов", – рассказали в МЧС.

Добавим, что и более трагические случаи нередко происходят, когда дети остаются без присмотра родителей.

Так, в конце марта в Кызылординской области годовалый малыш погиб, упав в септик во двое частного дома.

Кроме того, за несколько дней до этого ребенок упал в колодец. К сожалению, его также не удалось спасти.

В связи с этим спасатели на официальном сайте МЧС не раз обращались к родителям. Специалисты призывают не оставлять детей без присмотра взрослых и соблюдать правила безопасности.

Кроме того, сотрудники ведомства рекомендуют уделять большое внимание безопасности детей, проводя с детьми беседы о мерах безопасности.

"МЧС рекомендует предупреждать детей, не достигших 18 лет, о том, что нельзя выходить из дома самостоятельно, без сопровождения взрослых", – подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2015289-krichal-i-zval-rodnyh-rebenok-zastryal-v-razrushennom-zdanii-v-zhambylskoy-oblasti/