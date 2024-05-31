Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

5-летний малыш упал в яму с водой и утонул в Экибастузе

Опубликовано:

Ребенок босиком на улице
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагический инцидент произошел сегодня, 31 мая, в Павлодарской области - пятилетний малыш погиб, упав в яму с водой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, сегодня в 17:28 поступило сообщение от дежурного ДП о том, что в Экибастузе ребенок во время игр мальчик поскользнулся и упал в котлован. Спасти малыша не удалось - он утонул.

Тело мальчика 2019 года рождения обнаружил и извлек из ямы прохожий.

"Обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, ребенок, играя без присмотра взрослых, упал и утонул", - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, в начале мая несчастный случай произошел на озере Садыркол в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Двухлетний малыш, оставшийся без присмотра родителей, упал в воду и утонул.

А в конце марта в Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел в поселке Ебейты Байганинского района.

Добавим, ранее председатель Комитета по охране прав детей обратилась к казахстанским родителям в связи с началом летнего периода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2110476-5-letniy-upal-v-yamu-s-vodoy-i-utonul-v-ekibastuze/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.