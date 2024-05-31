5-летний малыш упал в яму с водой и утонул в Экибастузе

Трагический инцидент произошел сегодня, 31 мая, в Павлодарской области - пятилетний малыш погиб, упав в яму с водой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС, сегодня в 17:28 поступило сообщение от дежурного ДП о том, что в Экибастузе ребенок во время игр мальчик поскользнулся и упал в котлован. Спасти малыша не удалось - он утонул.

Тело мальчика 2019 года рождения обнаружил и извлек из ямы прохожий.

"Обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, ребенок, играя без присмотра взрослых, упал и утонул", - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, в начале мая несчастный случай произошел на озере Садыркол в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Двухлетний малыш, оставшийся без присмотра родителей, упал в воду и утонул.

А в конце марта в Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел в поселке Ебейты Байганинского района.

Добавим, ранее председатель Комитета по охране прав детей обратилась к казахстанским родителям в связи с началом летнего периода.