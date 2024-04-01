2-летний ребенок провалился в уличный туалет в Мангистау

В Мангистауской области двухлетняя девочка провалилась в уличный туалет. Родственники вытащили ребенка собственными силами еще до прибытия спасателей, передает Lada.kz.

Инцидент произошел во дворе одного из домов в селе Акшукур. Двухлетняя девочка упала в яму туалета во дворе дома.

Вызов в ДЧС поступил 31 марта около 13.12.

"Ребенок спасен собственными силами до прибытия спасателей", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Момент спасения девочки попал на видео.

Ранее в области Ұлытау ученица младших классов пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Администрация учебного заведения обвинила в случившемся районный акимат, который, по словам директора школы, не зарыл котлован после замены труб.

В конце февраля в одном из микрорайонов Костаная 6-летняя девочка провалилась в открытый люк, где в 20-градусный мороз почти полностью оказалась в холодной воде. Ее вытащили сотрудники ДЧС и передали бригаде скорой помощи.

Позже стало известно, что ребенка поместили в реанимацию. Также выяснилось, что до прибытия спасателей в колодце находился мужчина-очевидец, который оказывал помощь девочке и держал ее на плаву.

А в Экибастузе ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.