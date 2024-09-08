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Эзотерика

После Китая супертайфун "Яги" обрушился на Вьетнам

Опубликовано:

Супертайфун "Яги" во Вьетнаме
Супертайфун "Яги" во Вьетнаме. Кадр из видео: https://x.com/volcaholic1

Супертайфун Яги после Китая и Филиппин добрался до Вьетнама, есть погибшие. В правительстве приняли решение закрыть аэропорты и эвакуировать граждан.

По данным Euronews, супертайфун "Яги" обрушился на Вьетнам в субботу, порывы ветра превышали 150 километров в час. Власти распорядились закрыть четыре аэропорта в стране, включая аэропорт в Ханое. Также было принято решение эвакуировать граждан, проживающих в наиболее опасных районах, особенно подверженных наводнениям и оползням.

Сообщается, что больше всего пострадали провинции Хайфон и Куангнинь. По имеющимся у сайта данным, жертв двое. Первая - женщина, которая погибла в пятницу в Ханое под упавшим деревом. В провинции Хай Дуонг этот же тайфун ста причиной смерти мужчины.

При этом, агентство "ТАСС" со ссылкой на Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам пишет, что погибли не менее 4 человек погибли и 78 ранены.

Сообщается, что из-за стихии в Хайфоне рухнул столб электропередачи, более 20 деревьев были вырваны с корнем. В провинции Куангнинь тайфун сорвал крыши с десятков домов, разбил стекла и фасады на многих высотных зданиях. Сотни деревьев сломаны и вырваны из земли в городах Монгкай, Камфа, Халонг. В столице Ханое и близлежащих провинциях Хоабинь, Хынгйен и Тхайбинь вырваны свыше тысячи деревьев, повреждены 17 электроподстанций.

Управление гражданской авиации Вьетнама подчеркнуло необходимость неукоснительного соблюдения в полном объеме указаний в вопросах предупреждения и ликвидации последствий тайфуна.

Ранее из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае были эвакуированы более 400 тыс. человек. Тогда Национальный метеорологический центр Китая объявил тревогу "красного" уровня.

Напомним, ранее на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В конце апреля в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Также в апреле в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

До этого стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в провинции Гуандун несколько крупных рек вышли из берегов и происходят наводнения. 11 человек на тот момент считались пропавшими без вести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158710-posle-kitaya-supertayfun-yagi-obrushilsya-na-vetnam-video/

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