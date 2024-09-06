В Китае эвакуируют сотни тысяч человек: в одной из провинций поднялся супертайфун (видео)
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Из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае эвакуированы более 400 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".
По информации агентства, в провинции Хайнань были эвакуированы 419 367 жителей из-за приближения супертайфуна "Яги". Национальный метеорологический центр Китая объявил тревогу "красного" уровня.
По данным Управления метеорологии провинции Хайнань, 11-й по счету в этом году тайфун "Яги" превратился в супертайфун 17-го уровня со скоростью ветра до 245 км в час. Он движется к провинции Хайнань и, как ожидается, достигнет суши в городе Вэньчан сегодня, во второй половине дня.
Тайфун "Яги", сопровождающийся сильным ветром и обильными осадками, приведет к шторму, который, вероятно, нанесет серьезный ущерб. По прогнозу, "Яги" переместится на север, пройдет мимо города Хайкоу, уезда Чэнмай и других мест, и затем перейдет в залив Бэйбу.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, с полудня пятницы до полудня субботы уровень моря у берегов северной части острова Хайнань поднимется на 150-230 см, а в городе Хайкоу, как ожидается, возникнет серьезное подтопление из-за штормовой волны и обильных осадков.
Сейчас в провинции приостановлены работы многих туристических достопримечательностей и приняты временные меры по контролю за дорожным движением.
Напомним, ранее на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.
В конце апреля в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.
Также в апреле в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.
До этого стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в провинции Гуандун несколько крупных рек вышли из берегов и происходят наводнения. 11 человек на тот момент считались пропавшими без вести.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2158195-iz-za-supertayfuna-yagi-v-kitae-evakuirovali-bolee-400-tys-chelovek/