В Китае эвакуируют сотни тысяч человек: в одной из провинций поднялся супертайфун (видео)

Из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае эвакуированы более 400 тыс. человек, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По информации агентства, в провинции Хайнань были эвакуированы 419 367 жителей из-за приближения супертайфуна "Яги". Национальный метеорологический центр Китая объявил тревогу "красного" уровня.

По данным Управления метеорологии провинции Хайнань, 11-й по счету в этом году тайфун "Яги" превратился в супертайфун 17-го уровня со скоростью ветра до 245 км в час. Он движется к провинции Хайнань и, как ожидается, достигнет суши в городе Вэньчан сегодня, во второй половине дня.

Тайфун "Яги", сопровождающийся сильным ветром и обильными осадками, приведет к шторму, который, вероятно, нанесет серьезный ущерб. По прогнозу, "Яги" переместится на север, пройдет мимо города Хайкоу, уезда Чэнмай и других мест, и затем перейдет в залив Бэйбу.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, с полудня пятницы до полудня субботы уровень моря у берегов северной части острова Хайнань поднимется на 150-230 см, а в городе Хайкоу, как ожидается, возникнет серьезное подтопление из-за штормовой волны и обильных осадков.

Сейчас в провинции приостановлены работы многих туристических достопримечательностей и приняты временные меры по контролю за дорожным движением.

Напомним, ранее на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

В конце апреля в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

Также в апреле в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

До этого стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в провинции Гуандун несколько крупных рек вышли из берегов и происходят наводнения. 11 человек на тот момент считались пропавшими без вести.