Масляные пятна обнаружили в воде у побережья Иссык-Куля
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На берегу Иссык-Куля в селе Кара-Ой частично затонул катер. Очевидец сообщает, что топливо вытекло в воду, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.
Фото с места инцидента изданию прислал читатель.
По его словам, сегодня, 29 августа, примерно в 09:00 он пришел на пляж и увидел полузатонувший катер.
"Это произошло на пляже между пансионатами "Евразия" и "Алтын-Кол". Вокруг стоит невыносимый запах топлива. Солярка из катера вылилась в воду, и к берегу прибивает маслянистые разводы", - цитирует издание комментарий очевидца.
Информацию проверяют в пресс-службе Управления внутренних дел Иссык-Кульской области.
Напомним, в августе пользователь Сети рассказал, что недалеко от Алаколя образовалась стихийная свалка, куда сливаются нечистоты из ассенизаторов. В Минэкологии сообщили о создании комиссии для выезда на побережье озера.
Также ранее в Министерстве транспорта отреагировали на жалобы казахстанцев, которые заявили, что вода в Алаколе загрязняется от гидроциклов и скутеров.
А в марте жители села близ Кольсая в Алматинской области пожаловались на бизнесменов и обвинили их в сливе нечистот из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.
Также блогер из Актау записал видео, на котором продемонстрирован, предположительно, слив канализационной воды в Каспий. В департаменте экологии отреагировали на видео. Руководитель областного ведомства коротко отметил: "Без комментариев. Видео старое". Однако отвечать на вопрос, насколько старое видео, чиновник не стал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2154885-maslyanye-pyatna-obnaruzhili-v-vode-u-poberezhya-issyk-kulya-video/