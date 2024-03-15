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Эзотерика

Оползень или экологическая катастрофа: бизнесменов обвинили в сливе нечистот в реку Кольсай

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Кегенский район в Алматинской области
Кегенский район. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

Жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня, передает сайт телеканала КТК.

Жители поселка Саты в Кегенском районе Алматинской области заявили телеканалу, что предприниматели, владеющие гостиницами и ресторанами, сливают нечистоты в реку Кольсай. Один из сельчан снял на видео ручей из септика, льющийся прямо по склону. По их словам, слив нечистот может отравить скот, который пьет воду из реки, а также вызвать сход оползня – грунт пропитается влагой и обвалится.

"Человеческие отходы и вода после стирки содержат много вредных веществ. Сливать грязь в чистую воду нельзя. Животные и люди, которые выпьют такую воду, заболеют. Мы не против, чтобы гостиницы здесь работали. Жители поселка наоборот рады развитию туризма. Но сливать из септика в реку – это неправильно", – говорит местный житель.

По информации телеканала, в окрестностях поселка около 150 гостиниц и ресторанов.

Один из ответственных за инцидент бизнесменов вину признал, его оштрафовали на 1,5 млн тенге, саму гостиницу закрыли на месяц. Он сообщил, что ассенизаторы не приезжают к нему из-за того, что комплекс находится высоко. Также он рассказал, что вместе с другими предпринимателями купил ассенизатор, но на всех его не хватает.

Наряду с этим бизнесмены рассказали, что просят власти провести центральную канализацию более 10 лет.

"В настоящее время администрацией района ведутся проектные работы. В дальнейшем сделаем здесь канализацию, а также установим систему полифильтрации, куда будет стекать по трубам грязная вода. На проектные работы выделено 23 миллиона тенге, документация подготовлена. Сейчас, согласно документам, требуется 760 миллионов тенге", – говорит замакима Кегенского района Мухтар Батырханулы.

Телеканалу рассказали, что проводить канализацию и строить очистное сооружение обещают в следующем году.

Источник: КТК

Добавим, по информации на сайте Visit Kazakhstan, Кольсайские озера расположены на высотах 1800, 2250 и 2700 метров над уровнем моря. Озера называют жемчужиной Северного Тянь-Шаня, расположенного в Алматинской области, в 300 км от Алматы.

Река Кольсай берет начало на хребте Кунгей-Алатау и впадает по очереди в три озера: Верхнее, Мынжолки и Нижнее. Вода в них пресная жесткая, с содержанием сульфата натрия. В летний период температура воды составляет +10 градусов. Кольсайские озера очень глубоки: самое глубокое место на первом равно 80 метрам, на втором – около 50 метров. Теплый сезон продолжается с апреля до конца сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068641-opolzen-ili-ekologicheskaya-katastrofa-biznesmenov-obvinili-v-slive-nechistot-v-reku-kolsay/

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