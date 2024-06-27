"Считал Актау более экологичным": блогер из Актау заснял слив грязной воды в Каспий
Опубликовано:
Блогер из Актау записал видео, на котором продемонстрирован, предположительно, слив канализационной воды в Каспий. В департаменте экологии отреагировали на видео, передает Lada.kz
Как сообщает местное издание, житель Актау записал видео, на котором, по его словам, снято, как в море стекает, предположительно, канализационная вода.
Отмечается, что характерного цвета потоки лились с водосбросного канала.
"Тот момент, когда считал Актау намного более экологичным по сравнению с Баку и Махачкалой в плане выливания отходов в Каспийское море. Ну, что же вы делаете, это же единственный городской пляж", - написал комментарий к видео местный блогер Азамат Сарсенбаев.
В департаменте экологии отреагировали на видео и прокомментировали ситуацию. Руководитель областного ведомства Армат Джусупкалиев коротко отметил: "Без комментариев. Видео старое".
Сообщается, что в качестве доказательства эколог выслал фотографию, датируемую сегодняшним числом, где вода в канале - чистая. Однако отвечать на вопрос, насколько старое видео, чиновник не стал.
Сам блогер Азамат Сарсенбаев отмечает, что кадры были сняты в 7 утра 26 июня и, вполне возможно, что через сутки "сброс" завершился. Но это, как считает Сарсенбаев, не означает, что можно просто "закрыть глаза" на такие действия.
Напомним, годом ранее в соцсетях появилось видео, снятое у побережья Каспия в Актау. Вода в море при этом окрашена в черный цвет. В Минэкологии и природных ресурсов назвали предварительную причину явления. Тогда сообщалось, что предположительной причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление на дне моря.
Эксперты ранее также сообщали, почему мелеет Каспий.
В начале мая мы также писали о том, что массовую гибель раков обнаружили в водосбросном канале в Мангистау. А чуть ранее - и туши 79 мертвых тюленей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125317-schital-aktau-bolee-ekologichnym-bloger-iz-aktau-zasnyal-sliv-gryaznoy-vody-v-kaspiy-video/