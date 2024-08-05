"Отходы от водного транспорта": в Минтрансе отреагировали на жалобы казахстанцев по загрязнению Алаколя

В Министерстве транспорта отреагировали на жалобы казахстанцев, ранее опубликовавших в Сети видео с Алаколя, где вода, предположительно, загрязняется от гидроциклов и скутеров, передает NUR.KZ.

Видео с жалобами казахстанцев на загрязнение воды на побережье Алаколя ранее было опубликовано в Telegram-канале Письма президенту. Авторы видео заявляют, что на кадрах - отходы от водного транспорта, и просят принять соответствующие меры в отношении владельцев гидроциклов и скутеров.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства транспорта, по данному факту Инспекция транспортного контроля по области Абай Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля оперативно направила специалиста, осуществляющего госконтроль и надзор на водном транспорте на побережье озера Алаколь, чтобы изучить ситуацию непосредственно на месте.

"При проведении осмотров маломерных судов, помимо требований по безопасной эксплуатации, также проверяется техническое состояние маломерных судов, в том числе отсутствие утечек топлива.

В период с 1 июня Инспекцией транспортного контроля по области Абай проверено 215 судов маломерного флота, в результате которых выявлено 19 административных правонарушений, из них 6 правонарушений по фактам выброса за борт судна мусора и иных предметов. Фактов утечек топлива и ГСМ не зафиксировано", - говорится в ответе на запрос.

На озере Алаколь, как подчеркнули в профильном ведомстве, эксплуатируются только маломерные суда с бензиновыми двигателями. А на них утечка бензина маловероятно, так как создает высокий риск возникновения пожара на судне.

"При этом показанное на видео загрязнение не содержит характерных для нефтепродуктов оттенков. Для точного определения источника загрязнения необходимо проведение соответствующей экспертизы уполномоченным органом в области охраны окружающей среды", - подытожили в Минтрансе.

Ранее жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

Также блогер из Актау записал видео, на котором продемонстрирован, предположительно, слив канализационной воды в Каспий. В департаменте экологии отреагировали на видео.

Годом ранее в соцсетях появилось видео, снятое у побережья Каспия в Актау. Вода в море при этом окрашена в черный цвет. В Минэкологии и природных ресурсов назвали предварительную причину явления. Тогда сообщалось, что предположительной причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление на дне моря.