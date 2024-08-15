"Подъезжают ассенизаторы и сливают нечистоты": в Минэкологии отреагировали на видео из Алаколя

Пользователь Сети рассказал, что недалеко от Алаколя образовалась стихийная свалка, куда сливаются нечистоты из ассенизаторов. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Минэкологии.

"Стихийная свалка. Сюда ассенизаторы подъезжают каждую минуту, сливают все сюда - все, что с баз откачивают. Соответственно, все уходит в грунт, и в трех километрах отсюда уже Алаколь", - говорит мужчина на видео в TikTok-профиле "Сила в правде".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Минэкологии.

В ведомстве сообщили, что в июне 2023 года была разработана "Дорожная карта развития туристской зоны побережья озера Алаколь". Ее утвердил аким области Абай.

"Согласно Дорожной карте, в 2023-2024 годы в зоне побережья озера было запланировано осуществление мероприятий по строительству полигона ТБО, строительству канализационных сетей и площадок фильтрации для канализационных стоков.

Департаментом экологии по области в апреле был направлен запрос в аппарат акима о проделанной работе по дорожной карте.

В мае местным исполнительным органом была создана рабочая группа и осуществлен выезд на побережье озера Алаколь для контроля хода исполнения Дорожной карты. На сегодняшний день создается рабочая комиссия, в составе которой будет осуществлен выезд на побережье озера", - говорится в ответе.

В Министерстве сообщили, что за сброс сточных вод из ассенизаторских машин на рельеф местности или на водные объекты предусмотрена ответственность по статье 505 КоАП РК.

"Рассматривается представление об устранении нарушений законности Специализированной природоохранной прокуратуры области Абай. По итогам рассмотрения представления к ответственности будут привлечены должностные лица. Кроме того, будут приняты меры по устранению нарушений", - рассказали в ведомстве.

Недавно в Министерстве транспорта отреагировали на жалобы казахстанцев, которые заявили, что вода в Алаколе загрязняется от гидроциклов и скутеров.

В марте жители села близ Кольсая в Алматинской области пожаловались на бизнесменов и обвинили их в сливе нечистот из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.

По информации на сайте Kazakhstan.travel, в переводе на русский язык "Алаколь" означает "пестрое озеро". Озеро Алаколь славится своими лечебными свойствами. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. Климат в его окрестностях достаточно умеренный и не жаркий.

При этом пиком купального сезона принято считать июль и август.