Под угрозой подтопления оказались сразу несколько районов на юге Казахстана

В горных районах области Жетісу в четверг и пятницу, 29 и 30 августа, ожидается подъем уровней воды на реках, возможны подтопления, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

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Как сообщается на сайте госметеослужбы, в ближайшие два дня в этом регионе прогнозируют сильные осадки.

В связи с этим в городе Текели, а также в Ескельдинском, Кербулакском, Коксуском, Сарканском, Алакольском и Панфиловском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – предупредили синоптики.

Отметим, штормовое предупреждение на эти же дни объявлено также в Алматы и Алматинской области - накануне спасатели обратились к жителям этих регионов с предупреждением. Так, граждан просят воздержаться от походов в горы.

Напомним, ранее в селе в Алматинской области в результате сильного дождя подтопило обочину дороги и больше 10 дворов. ЧП обошлось без пострадавших.