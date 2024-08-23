Склоновый сток сошел в селе в Алматинской области: подтоплены дорога и дворы
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В селе Жанаталап Алматинской области в результате сильного дождя произошел склоновый сток. В итоге затопило дорогу и больше 10 дворов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ДЧС Алматинской области, в пятницу, 23 августа, в селе Жанаталап Алгабасского сельского округа в результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток.
В результате частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения "Алматы-Алгабас" и подтопило 11 дворовых территорий.
"По данной автодороге проезд имеется. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба", - сообщили в департаменте.
В ведомстве добавили, что склоновый сток прошел транзитом, уровень воды спал, угроза подтопления снята.
"Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем. Для откачки воды с улиц и дворовых территорий на место происшествия от ДЧС Алматинской области направлены 52 сотрудника и 23 единицы техники, в том числе 15 мотопомп", - заключили в ДЧС.
Напомним, сегодня сообщалось, что в Енбекшиказахском районе Алматинской области обвалилась часть дороги БАК. В акимате сообщили, что обвал дороги произошел после сброса воды с БАК. На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство, а также перекрыт сброс воды.
Добавим, что в эти выходные на большой части территории Казахстана обещают дожди, в некоторых регионах возможен град.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152794-dorogu-i-dvory-zatopilo-v-sele-v-almatinskoy-oblasti-sklonovym-stokom/