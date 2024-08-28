В ДЧС обратились к жителям Алматы с предупреждением
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29-30 августа в Алматы ожидаются сильные дожди и вследствие них формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках в горных и предгорных районах, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП.
Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, в соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 28 августа о сильном дожде в период 29-30 августа 2024 года, в горных и предгорных районах прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
"Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой!" - обращается ведомство к жителям и гостям южной столицы.
Добавим, также сообщается, что в городе Алматы 29 августа ожидается гроза, порывы ветра составят 15 метров в секунду.
Напомним, в ночь на 13 августа в горах была спасена 21-летняя девушка: туристка не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды. Отмечается, что поисковые работы длились более двух часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - заявили спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154583-v-dchs-obratilis-k-zhitelyam-almaty-s-preduprezhdeniem/