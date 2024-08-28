В ДЧС обратились к жителям Алматы с предупреждением

29-30 августа в Алматы ожидаются сильные дожди и вследствие них формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках в горных и предгорных районах, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, в соответствии с штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 28 августа о сильном дожде в период 29-30 августа 2024 года, в горных и предгорных районах прилегающих территорий города Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с непогодой!" - обращается ведомство к жителям и гостям южной столицы.

Добавим, также сообщается, что в городе Алматы 29 августа ожидается гроза, порывы ветра составят 15 метров в секунду.

Напомним, в ночь на 13 августа в горах была спасена 21-летняя девушка: туристка не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды. Отмечается, что поисковые работы длились более двух часов, в связи с осложнением погодных условий в виде дождя.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - заявили спасатели.