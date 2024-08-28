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Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане

Опубликовано:

Вода капает с крыш
Ливень. Иллюстративное фото: Pixabay

На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры, прогнозируются сильные дожди и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами.

С 29 августа прогнозируются сильные дожди в горных районах, на юге и юго-востоке страны. С отрогом северо-западного антициклона на западе республики ожидается погода без осадков.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге, юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман.

Ожидается также постепенное понижение температуры: на северо-западе, севере и в центре республики ночью от +10+16°С до +5+10°С, днем от +20+25°С до +13+18°С, лишь на юге и юго-востоке страны в дневное время ожидается повышение от +22+30°С до +25+32°С, в остальных регионах страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Тогда сообщалось, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

По данным синоптиков, в сентябре ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, а в северных регионах ночью возможны заморозки до -1...-7 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154448-dozhdi-i-ponizhenie-temperatury-ozhidayutsya-v-kazahstane/

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