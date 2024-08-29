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Дожди обещают жителям двух мегаполисов Казахстана в четверг

Опубликовано:

Дождь на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 29 августа, в Астане и Алматы обещают дожди, а в Шымкенте – жару до 29 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы вновь ожидается дождь. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 13 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 10 градусов. Скорость ветра – 6,4 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 14 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154688-dozhdi-obeshchayut-zhitelyam-dvuh-megapolisov-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди обещают жителям двух мегаполисов Казахстана в четверг

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