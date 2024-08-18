"Шансов спастись не будет": в горах Алматы объявлена селевая опасность, ДЧС обратился к горожанам
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В Алматы в связи с выпавшими осадками имеется угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
В ДЧС Алматы объявили, что в соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 17 августа, имеется угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы.
Сообщается, что подразделения "Казселезащиты" переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.
"Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически не будет, но встречи с ним можно избежать", - обратились в ДЧС.
Ранее сообщалось, что в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар.
В июле текущего года жителей Алматы и туристов также призывали в ближайшие дни не посещать горы из-за опасности схода селя - в этих районах ожидался сильный дождь.
В прошлом году мы писали о том, как спасатели Алматы и сотрудники "Казселезащиты" опорожняют наиболее опасные моренно-ледниковые озера.
Что делать при селе
На официальном портале "Электронного правительства" указано, что сель – это поток большой разрушительной силы, состоящий из воды, песка и камней. Он способен разрушать здания, дороги, коммуникационные сети и сооружения, уничтожать сады, заливать пахотные земли, приводить к гибели людей и животных.
Причинами возникновения селя могут стать:
- интенсивные и продолжительные ливни, прорыв горных водоемов;
- быстрое таяние снега или ледников;
- обрушение в русло рек большого количества рыхлого грунта;
- землетрясения;
- нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий;
- взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений;
- неправильное ведение сельскохозяйственных работ;
- вырубка леса и нарушение почвенно-растительного покрова.
Признаки селевой опасности:
- продолжительные или интенсивные ливневые дожди в горной местности;
- резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек;
- резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.
Сель можно распознать по характерному грохоту, как от приближающегося на большой скорости поезда.
Если Ваш дом расположен в опасной зоне:
- составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации;
- уложите в специальный рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов – пусть всегда будет наготове;
- при угрозе или внезапном селе возьмите приготовленные вещи и поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа.
При заблаговременной эвакуации перед выходом из дома отключите электричество, газ и водопровод, затушите печи. Плотно закройте двери, окна и вентиляционные отверстия.
После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.
Маршрут безопасного движения и пункты сбора при селе необходимо знать всегда – их можно уточнить в районных отделах по ЧС и своих КСК, ОСИ по месту жительства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150179-shansov-spastis-ne-budet-v-gorah-almaty-obyavlena-selevaya-opasnost-dchs-obratilsya-k-gorozhanam/