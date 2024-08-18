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Дождливое воскресенье обещают жителям двух мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В воскресенье, 18 августа, в Астане и Алматы обещают дождь, а жителей Шымкента ждет пасмурная погода. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы обещают сильный дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 15 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 10,9 м/с.

В Шымкенте ожидается пасмурная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,8 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150172-dozhdlivoe-voskresene-obeshchayut-zhitelyam-dvuh-megapolisov-kazahstana/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождливое воскресенье обещают жителям двух мегаполисов Казахстана

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