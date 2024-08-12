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Разрушенный мост и затопленные дома: сель сошел в районе Иссык-Куля

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Подтопление
Вода. Иллюстративное фото: SimpleImages/Getty Images

На северном берегу Иссык-Куля в воскресенье, 11 августа, сошел сель. Сообщается о затопленных домах в ряде сел. Также поток смыл мост в дачном кооперативе.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в Иссык-Кульском районе в результате сильных ливней с гор сошли селевые потоки: затопило дороги, улицы и частные дома на участке Тогуз-Булак Чолпон-Аты. Вышел из берегов канал "Жудомуш", пишет Kaktus media.

По информации Sputnik Кыргызстан, пострадали:

  • в Чолпон-Ате (на участке Тогуз-Булак) - четыре дома;
  • в селе Бактуу-Долоноту - девять;
  • в селе Булан-Соготу - один;
  • в селе Бостери - три дома и мост в дачном кооперативе "Строитель".

Сообщается, что последствия устраняют 120 спасателей, привлечены местные жители и спецтехника.

Напомним, в июле в Ошской области Кыргызстана и городе Ош также сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне. После в 500 метрах от границы с Узбекистаном спасатели нашли в реке тело женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя.

А в конце июля после сильного дождя в Кыргызстане снова сошел сель. Потоком унесло несколько автомобилей.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале прошлого месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147688-razrushennyy-most-i-zatoplennye-doma-sel-soshel-v-rayone-issyk-kulya-video/

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