Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Селевой поток унес несколько человек в Кыргызстане: найдено тело ребенка

Опубликовано:

Сель в Кыргызстане
Сель. Кадр из видео: МЧС Кыргызстана

В Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. В МЧС Кыргызстана заявили об обнаружении тела ребенка, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, накануне, 14 июля, в зоне отдыха "Мол Булак" селевой поток унес женщину 44 лет и трех девочек (предварительно 2005, 2014 и 2018 годов рождения). На место происшествия прибыли спасатели, которые приступили к поисковым работам.

Позже в МЧС сообщили, что тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане.

Тело девочки передано кыргызской стороне через погранпост "Достук".

В настоящее время спасатели продолжают поиск двух женщин и еще двух девочек.

Также сотрудники МЧС Кыргызстана поделились кадрами работы спасателей, которые сражаются с последствиями стихии.

Напомним, в Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены. Вчера днем в МЧС сообщали о четверых пропавших.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале текущего месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2133915-selevoy-potok-unes-neskolko-chelovek-v-kyrgyzstane-naydeno-telo-rebenka/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie