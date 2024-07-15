Селевой поток унес несколько человек в Кыргызстане: найдено тело ребенка

В Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. В МЧС Кыргызстана заявили об обнаружении тела ребенка, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, накануне, 14 июля, в зоне отдыха "Мол Булак" селевой поток унес женщину 44 лет и трех девочек (предварительно 2005, 2014 и 2018 годов рождения). На место происшествия прибыли спасатели, которые приступили к поисковым работам.

Позже в МЧС сообщили, что тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане.

Тело девочки передано кыргызской стороне через погранпост "Достук".

В настоящее время спасатели продолжают поиск двух женщин и еще двух девочек.

Также сотрудники МЧС Кыргызстана поделились кадрами работы спасателей, которые сражаются с последствиями стихии.

Напомним, в Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены. Вчера днем в МЧС сообщали о четверых пропавших.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале текущего месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.