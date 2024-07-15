Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сель в Кыргызстане: найдено тело погибшей женщины

Опубликовано:

Спасатели обнаружили тело женщины в реке
Спасатели обнаружили тело женщины в реке. Фото: МЧС КР

Спасатели нашли в реке тело погибшей женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя. Ею оказалась ранее считавшаяся пропавшей без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте МЧС КР, после сошедшего в городе Ош и Ошской области мощного селя, который унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха, было найдено второе тело.

"На участке Катта-Терек города Ош на берегу реки Ак-Буура (500 метров от границы Узбекистана) сотрудник МЧС нашел тело женщины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже стало известно, что, по уточненным данным, найденная гражданка Н. Д. 1980 года рождения считалась пропавшей без вести во время селевого потока в городе Ош.

Спасатели извлекли тело из реки, после чего передали сотрудникам милиции.

Напомним, в Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже в МЧС сообщили, что тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале текущего месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2134173-sel-v-kyrgyzstane-naydeno-telo-pogibshey-zhenshchiny/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie