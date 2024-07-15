Сель в Кыргызстане: найдено тело погибшей женщины

Спасатели нашли в реке тело погибшей женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя. Ею оказалась ранее считавшаяся пропавшей без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.

Как сообщается в официальном Facebook-аккаунте МЧС КР, после сошедшего в городе Ош и Ошской области мощного селя, который унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха, было найдено второе тело.

"На участке Катта-Терек города Ош на берегу реки Ак-Буура (500 метров от границы Узбекистана) сотрудник МЧС нашел тело женщины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже стало известно, что, по уточненным данным, найденная гражданка Н. Д. 1980 года рождения считалась пропавшей без вести во время селевого потока в городе Ош.

Спасатели извлекли тело из реки, после чего передали сотрудникам милиции.

Напомним, в Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже в МЧС сообщили, что тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале текущего месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.