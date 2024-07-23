Сель снова сошел в Кыргызстане: потоком унесло десятки автомобилей (видео)

Сегодня после сильного дождя в Кыргызстане снова сошел сель. Потоком унесло несколько автомобилей. На месте работают спасатели, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте МЧС Кыргызстана, в 18:30 после сильного дождя сель сошел в поселке Арстан-Бап.

Поток затопил внутреннюю дорогу, снес технику и автомобили, повредил здания.

В данное время на месте работают спасатели. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Вместе с тем пресс-служба МЧС КР сообщает, что в поселке повреждена больница и торговый дом, километр внутренней дороги затоплен. Поток смыл 23 автомобиля, 4 экскаватора, 2 погрузчика и самосвал.

На место происшествия привлечен состав спасателей из нескольких районных управлений, общим числом в 77 человек, с оснащением 7 мотопомпами.

Kabar.kg сообщает, что на место ЧП также выехал региональный начальник ведомства Абдулнасир Закиров.

Местные новостные каналы публикуют присланные подписчиками видео с места ЧП.

Напомним, неделю назад в Ошской области Кыргызстана и городе Ош также сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне. После в 500 метрах от границы с Узбекистаном спасатели нашли в реке тело женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале текущего месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.