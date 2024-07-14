Мощный сель снова сошел в Кыргызстане, есть пропавшие (видео)

В Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены. Сообщается о четырех пропавших, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как пишет издание, ссылаясь на данные МЧС Кыргызстана, сегодня из-за обильных дождей примерно в 14:00 селевой поток сошел в селе Толойкон и центре отдыха "Борубай-Ата" в селе Озгур. На место привлечены 46 спасателей, эвакуированы 420 человек.

Из-за проливных дождей река Ак-Буура вышла из берегов и затопила улицы города Ош, в том числе рынок, расположенный на улице Зайнабидинова.

На видео, выложенных очевидцами в соцсети, видно, что на центральном рынке товары и продукты питания остались в воде, потоки унесли несколько автомашины, людям приходится спускаться по склону, чтобы добраться до безопасного места.

В центре отдыха "Мол булак" города Ош сели унесли четырех отдыхающих. Об этом в соцсетях сообщил руководитель пресс-службы мэрии южной столицы Жумамидин Сулайманкулов.

По его словам, селевой поток также смыл семь автомобилей, четыре из них найдены. В городе объявлен режим ЧС.

В Ошской области грязевой поток затопил дома, дворы и улицы. Дорога "Ош — Гульча — Иркештам" временно закрыта. Для местных управлений МЧС и службам гражданской защиты объявлен сигнал "тревога".

Напомним, в пятницу, 28 июня, в Ошской области Кыргызстана сошел сель.

Сообщалось, что грязевые потоки затопили десять дворов и повредили два моста в селе Абшыр-Ата. В селе Тескей-Кожоке пострадали 15 дворов и местная школа. В селе Кара-Булак грязевые потоки унесли автомобиль и мост. В селе Тажы-Кыштак сель затопил семь дворов и несколько сараев. Поврежден мост на автодороге "Ош - Раззаков".

После схода селя были найдены тела двух из четырех пропавших несовершеннолетних казахстанцев. Позже в МИД РК сообщили, что были найдены оставшиеся двое.

Всего тогда погибло 10 человек.

Вечером 30 июня в Кыргызстан прибыли казахстанские спасатели. Сообщалось, что они эвакуируют оставшихся здесь казахстанцев и увезут на родину тела погибших детей. Кроме того, Казахстан передал жителям пострадавшего от селя района гуманитарную помощь.

При этом премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров высказался о том, почему сход селя в стране имел такую разрушительную силу. По его словам, дело в слишком высоких мостах.