Жителей ВКО напугала сидящая у разбитого окна пятилетняя девочка

Сотрудникам ДЧС Восточно-Казахстанской области удалось помочь девочке, которая сидела одна у разбитого окна в многоэтажке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что жители Алтая заметили ребенка, который сидел у разбитого окна 3 этажа. Очевидцы вызвали на помощь спасателей.

"Прибывшие на место сотрудники через трехколенную лестницу добрались до пятилетней девочки, которая сидела на подоконнике окна совершенно одна. В квартире никого не было, входная дверь заперта.

Спасатели аккуратно спустили ребенка с высоты и передали участковому для выяснения обстоятельств", - сообщили в МЧС.

Накануне годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Таразе. Также вчера такой же случай произошел с другим ребенком в Астане.

Напомним, ранее в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу. Также в Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок.

До этого в Алматы из окна 15-го этажа выпал четырехлетний ребенок. В конце июля в Алматы также произошел несчастный случай - маленький мальчик выпал из окна и погиб. Полиция начала расследование по факту смерти ребенка.

Еще один случай произошел в области Абай - там двухлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу.

Трагедия недавно произошла и в Темиртау. Шестилетний ребенок выпал из окна шестого этажа и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркнули в полиции.