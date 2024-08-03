Ребенок выпал из окна 15-го этажа в Алматы

Вчера в Алматы случилась трагедия: из окна 15-го этажа выпал четырехлетний ребенок. По инциденту ведется следствие, назначена судмедэкспертиза, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, трагедия произошла 2 августа в Алатауском районе Алматы.

По запросу корреспондента NUR.KZ инцидент прокомментировали в полиции.

"По данному факту управлением полиции Алатауского района проводится досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

1 августа сообщалось, что в Семее двухлетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу, за его жизнь борются врачи.

А 31 июля стало известно, что 6-летний ребенок выпал из окна 6 этажа и разбился насмерть в Темиртау. В этот же день в Актобе пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их. Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркивают правоохранители.