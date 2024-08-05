Еще один годовалый ребенок выпал из окна в Казахстане

Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Ранее сегодня такой же случай произошел с другим ребенком в Астане - малыш попал в больницу.

В Таразе годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Ранее сегодня в ведомстве рассказали о другом подобном случае - годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Астане. Его с травмами госпитализировали в больницу.

В связи с этим в МЧС обратились к родителям и призвали их:

не оставлять маленьких детей без присмотра;

помнить, что москитные сетки не защитят от падений;

не разрешать детям выходить на балкон без взрослых.