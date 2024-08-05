Еще один годовалый ребенок выпал из окна в Казахстане
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Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Ранее сегодня такой же случай произошел с другим ребенком в Астане - малыш попал в больницу.
В Таразе годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.
Ранее сегодня в ведомстве рассказали о другом подобном случае - годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Астане. Его с травмами госпитализировали в больницу.
В связи с этим в МЧС обратились к родителям и призвали их:
- не оставлять маленьких детей без присмотра;
- помнить, что москитные сетки не защитят от падений;
- не разрешать детям выходить на балкон без взрослых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144886-eshche-odin-godovalyy-rebenok-vypal-iz-okna-v-kazahstane/