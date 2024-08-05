Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще один годовалый ребенок выпал из окна в Казахстане

Опубликовано:

Цветок на окне
Окно. Иллюстративное фото: pixabay.com

Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Таразе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Ранее сегодня такой же случай произошел с другим ребенком в Астане - малыш попал в больницу.

В Таразе годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Ранее сегодня в ведомстве рассказали о другом подобном случае - годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Астане. Его с травмами госпитализировали в больницу.

В связи с этим в МЧС обратились к родителям и призвали их:

  • не оставлять маленьких детей без присмотра;
  • помнить, что москитные сетки не защитят от падений;
  • не разрешать детям выходить на балкон без взрослых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144886-eshche-odin-godovalyy-rebenok-vypal-iz-okna-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie