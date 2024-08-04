Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Сатпаеве
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В Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок, сейчас врачи борются за его жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Инцидент, как сообщает МЧС в Telegram-канале, произошел сегодня в Сатпаеве.
"Шестилетний ребенок выпал из окна 4 этажа. За жизнь мальчика борются врачи", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2144356-rebenok-vypal-iz-okna-chetvertogo-etazha-v-satpaeve/