Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Сатпаеве

В Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок, сейчас врачи борются за его жизнь, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент, как сообщает МЧС в Telegram-канале, произошел сегодня в Сатпаеве.

"Шестилетний ребенок выпал из окна 4 этажа. За жизнь мальчика борются врачи", - говорится в сообщении.