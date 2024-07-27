Ребенок умер, выпав из окна высотки, в Алматы (видео)

Несчастный случай произошел в Алматы - маленький мальчик выпал из окна и погиб. Полиция начала расследование по факту смерти малыша, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовала Instagram-страница cmn_kz.

По данным авторов поста, трехлетний ребенок выпал из окна 13-го этажа высотки.

Трагедия произошла рядом с жилым комплексом "Арай".

"Очевидцами трагедии стали жители ЖК и прохожие. Трехлетний малыш, к сожалению, не выжил", - говорится в подписи к посту.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что малыша спасти не удалось.

"По данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района начато досудебное расследование.

Назначена экспертиза. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются", - прокомментировали произошедшее в полиции.

Ранее в МЧС сообщали, что в 2024 году в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.

А 18 июля спасатели попытались напомнить жителям Усть-Каменогорска о важности следить за детьми у открытых окон, запустив дрон, оснащенный громкоговорящей связью.

Как снизить риск падения ребенка с высоты

В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона.

Спасатели рекомендуют:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу. Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.