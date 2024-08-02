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Еще семь гектаров леса выгорело в "Семей орманы" (видео)

Опубликовано:

Лесной пожар
Лесной пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупный лесной пожар произошел вчера, 1 августа, в области Абай - загорелись растения на территории резервата "Семей орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в МЧС, к спасателям обратились сотрудники природного резервата "Семей орманы". Они сообщили, что в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне горят культуры.

"Благодаря внедрению нового алгоритма и оперативной выссылке наземных сил и средств, а также проведения авиа патрулирования удалось локализовать пожар на минимальной площади 7 га", - рассказали в МЧС.

На место ЧП было направлено 60 человек личного состава и 15 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата, вертолет МИ-2 от АО "Казавиалесохрана", лесничества, ДЧС.

"Жаркая и сухая погода в области Абай сохраняется, мониторинг пожарной безопасности лесов находится на особом контроле ДЧС области", - подчеркнули в ведомстве.

К вечеру пожар удалось ликвидировать полностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2143444-eshche-sem-gektarov-lesa-vygorelo-v-semey-ormany/

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