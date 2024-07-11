Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, 9 июля на территории области Абай в результате длительной разработки оперативниками МВД и КНБ при координации прокуратуры была пресечена деятельность преступной группы, действовавшей под руководством директора одного из филиалов государственного лесного природного резервата "Семей орманы". "По подозрению в совершении хищений леса в полицию доставлено более 20 лиц. Проведены обыски, изъяты десятки кубометров похищенного делового леса, деревообрабатывающие станки, денежные средства и документация филиала. Директор филиала и его подельники водворены в ИВС", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс. По словам спикера, они также проверяются на причастность к фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, растраты имущества и подделки документов. В настоящее время расследование продолжается. В МВД напомнили, что в январе в Павлодарской области был задержан директор РГУ "Ертіс орманы". По версии следствия, руководитель резервата организовал преступную схему получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. Напомним, в июне прошлого года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы". Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара области Абай – одно из них о халатности. При этом экс-глава МВД Марат Ахметжанов сообщал, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара. В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Расследование установило, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза). А в мае по делу вынесли приговор - двух человек, занимавших руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, приговорили к 7 годам лишения свободы. Добавим, что на сайте Особо охраняемые природные территории сообщается, что Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" был создан постановлением правительства РК в 2003 году путем слияния Бегеневского, Бородулихинского, Букебаевского, Долонского, Жанасемейского, Жарминского, Канонерского, Морозовского, Новошульбинского и Семипалатинского государственных учреждений по охране лесов и животного мира. Общая площадь резервата - 654 179,8 гектара. Цель создания резервата - сохранение и восстановление уникальных ленточных боров Прииртышья, выполняющих важные защитные функции и имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность. На официальном сайте резервата сообщается, что территория РГУ ГЛПР "Семей орманы" разделена на 10 филиалов, 34 лесничества, 351 обход, 5858 кварталов. Кварталы объединены в обходы, персонально закреплены за государственными инспекторами службы охраны. Средняя площадь обхода составляет 1875 га. Отмечается, что финансирование резервата осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.