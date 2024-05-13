14 человек погибли в крупном пожаре в области Абай: по делу вынесен приговор

В области Абай вынесен приговор по делу о крупном лесном пожаре, в котором погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, в Бородулихинском районном суде рассматривалось уголовное дело в отношении двоих сотрудников государственного природного резервата "Семей орманы" о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек (ч.3 ст.292 УК РК).

Суд установил, что подсудимые, занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

"Вина полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и так далее", - отметили в суде.

С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал их виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Также по результатам судебного разбирательства было вынесено два частных постановления, которые обращают внимание прокуратуры региона и Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК на действия сотрудников областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Абай и Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР Семей орманы".

"В частности, судом обращено внимание прокуратуры области, что не была дана соответствующая оценка действиям сотрудников областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по области Абай, Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан о незаконных действиях, распоряжениях и указаниях, которые привели к трагедии", - отметили в суде.

В частном постановлении также обращалось внимание Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан о соответствии занимаемой должности сотрудников Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР Семей орманы".

Отметим, что по ч.3 ст.292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Лесной пожар в области Абай

В июне 2023 года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Минэкологии опубликовало фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе того года исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

В Генпрокуратуре поясняли, почему 15-й человек, тракторист, найденный мертвым после пожара, не вошел в число жертв. В ведомстве отметили, что его смерть была связана с сердечной недостаточностью.

11 июня стало известно о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в области Абай - одно из них о халатности. Экс-глава МВД Марат Ахметжанов рассказал, что следствием рассматривались три версии возникновения лесного пожара.

В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Установлено, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

В феврале текущего года представитель Генпрокуратуры в мажилисе ответил, выявила ли проверка по смертельным пожарам в области Абай факты коррупции в "Семей орманы".