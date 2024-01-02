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Самолет загорелся во время посадки в Японии (видео)

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Горящий самолет
Горящий самолет. Кадр из видео: twitter.com/europecentrral

Самолет японской авиакомпании загорелся во время посадки в токийском аэропорту. На борту находились почти 400 человек – всех их эвакуировали, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Самолет Japan Airlines загорелся во время приземления в аэропорту Ханеда в Токио сегодня, 2 января.

Сообщается, что пламя охватило все воздушное судно, а также распространилось на взлетно-посадочную полосу.

Местное издание NHK, ссылаясь на власти, сообщило, что вылетевший из Саппоро самолет столкнулся с воздушным судном береговой охраны. Все 379 пассажиров и члены экипажа эвакуированы.

В соцсетях распространились кадры с места происшествия.

В феврале 2022 года самолет Ан-2 загорелся при посадке близ Аральска. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших не было.

В июне позапрошлого года в российском городе Иркутск загорелся самолет "Ан-24" авиакомпании "ИрАэро". Во время посадки у воздушного судна заклинило шасси, возгорание колес произошло от высокой скорости и трения.

На следующий день такой же инцидент произошел в США – в международном аэропорту Майами загорелся самолет авиакомпании Red Air со 126 пассажирами на борту. Трое пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053589-samolet-s-sotnyami-passazhirov-na-bortu-zagorelsya-v-aeroportu-tokio-video/

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