Самолет загорелся во время посадки в России

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 21 июня, в российском городе Иркутск произошел инцидент: во время посадки самолета "Ан-24" авиакомпании "ИрАэро" загорелось шасси. Рейс летел по маршруту "Бодайбо — Иркутск".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, во время посадки у воздушного судна заклинило шасси.

По словам представителя, возгорание колес произошло от высокой скорости и трения. Сообщение об этом поступило в 17:22 по времени Нур-Султана.

Пострадавших в результате происшествия нет. Аэропорт в данный момент работает в штатном режиме.

Представитель авиакомпании "ИрАэро" уточнил агентству, что произошло повреждение одного из колес левого шасси. На борту в тот момент находились 34 взрослых, 4 ребенка и 4 члена экипажа.

Перевозчик создал комиссию для выяснения причин происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975090-samolet-zagorelsya-vo-vremya-posadki-v-rossii/