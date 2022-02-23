Самолет Ан-2 загорелся при посадке в Кызылординской области

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Самолет Ан-2 загорелся при посадке близ Аральска. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир, передает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

По данным ведомства, сегодня в 12.30 часов при посадке в 10 км южнее от Аральска произошло возгорание воздушного судна Ан-2 частной авиакомпании "Тараз Жана Алем".

Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5217 по маршруту Кызылорда-Аральск.

На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших нет.

"Департаментом по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование", - сообщили в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957489-samolet-an-2-zagorelsya-pri-posadke-v-kyzylordinskoy-oblasti/