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Самолет загорелся в полете над США (видео)

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Искры из двигателя самолета
Искры из двигателя самолета. Кадр из видео: twitter.com/CitizenFreePres

Грузовой самолет Boeing совершил аварийную посадку в Майами: двигатель воздушного судна загорелся во время полета. Кадры инцидента опубликовали в Сети.

На опубликованном видео можно увидеть, как самолет взмывает в ночное небо, а из его двигателя вырываются струи огня, красные искры сыплются позади самолета.

По информации The Sun, инцидент произошел с грузовым Boeing 747-8 авиакомпании Atlas Air.

Представители компании подтвердили, что после вылета из Международного аэропорта Майами (MIA) у него возникли неполадки с двигателем.

Подчеркивается, что грузовой самолет вернулся в Майами и благополучно приземлился, а находившиеся на борту люди не пострадали.

Отметим, что в начале января компания Boeing оказалась в центре скандала после очередного инцидента с Boeing 737 9-MAX: боковая панель оторвалась у лайнера прямо в воздухе. После произошедшего инцидента от использования данной модели отказались в ряде стран мира.

По данным специалистов, в Казахстане сейчас зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX. Все они имеют действующие сертификаты.

Как сообщили представители Комитета гражданской авиации, Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов данного типа в Казахстане, а также с Boeing и FAA (Федеральным управлением гражданской авиации США) для оценки необходимости принятия дальнейших мер.

Стоит отметить, в прошлом году мы писали о том, что производство самого популярного самолета Boeing 737 MAX упало до самого низкого уровня за последние два года.

Также сообщалось, что модель 737 MAX - одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019 году - в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056480-dvigatel-samoleta-zagorelsya-vo-vremya-poleta-v-ssha-video/

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