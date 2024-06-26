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Квартира загорелась в многоэтажном доме в Уральске: спасены 3 человека

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Пожар в Уральске
Пожар в Уральске. Фото: МЧС РК

Этим вечером в Уральске в одной из квартир многоэтажного дома загорелись вещи и мебель. Пожарные спасли трех и эвакуировали четырех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте МЧС РК, в Уральске на шестом этаже многоэтажного дома начался пожар: горели вещи и мебель.

Сотрудники МЧС Казахстана спасли трех и эвакуировали четырех человек.

"Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар в Уральске
Пожар в Уральске. Фото: МЧС РК

Напомним, ранее произошел пожар в одном из жилых комплексов района Алматы в Астане. Загорелись вещи на балконе, усилиями пожарных возгорание ликвидировано за 20 минут, пострадавших нет.

А в минувшую субботу крупный пожар разгорелся в районе "Хан шатыра" в Астане. В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.

Пожар был ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня. Силами спасателей было эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, из них 1 ребенок.

Позже жительница горевшего жилого комплекса рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2124678-kvartira-zagorelas-v-mnogoetazhnom-dome-v-uralske-spaseny-3-cheloveka/

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