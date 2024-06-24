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Пожар в ЖК у "Хан Шатыра": в акимате Астаны ответили, будут ли делать ремонт за счет бюджета

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ЖК Rixos Khan Shatyr Residences
ЖК Rixos Khan Shatyr Residences. Фото: t.me/astana_newss

22 июня в жилом комплексе "Rixos Khan Shatyr Residences" в Астане произошел крупный пожар. Ремонт фасада и пострадавших квартир не будет произведен за счет бюджета, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В столичном акимате высказались касательно ЖК "Rixos Khan Shatyr Residences", где 22 июня произошел пожар. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале.

Созданная акиматом комиссия занимается организационными вопросами.

Ремонт пострадавших квартир и фасада не будет производиться за счет бюджета. Комиссия рассматривает технические вопросы, связанные с дальнейшей эксплуатацией здания.

С учетом того, что в данном доме произошел пожар - а это ЧС - акиматом города оказывается помощь по организационным вопросам.

Напомним, пожар в жилом комплексе произошел 22 июня днем - с 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель здания. Были эвакуированы люди. С огнем боролись десятки пожарных.

Спустя несколько часов пожар ликвидировали. Предварительными причинами возгорания в МЧС назвали работы с огнем либо малокалорийные источники огня.

Одна из жительниц рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам. Позже аким Астаны Женис Касымбек опубликовал фотографии с места происшествия и встретился с жильцами горевшей высотки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122782-krupnyy-pozhar-v-zhk-u-han-shatyra-v-akimate-astany-otvetili-budut-li-delat-remont-za-schet-byudzheta/

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