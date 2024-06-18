Зарплату спасателей во время паводков в Казахстане озвучили в МЧС
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На брифинге глава МЧС рассказал, какую среднюю зарплату получали спасатели в Казахстане по время паводков - выплаты менялись в зависимости от условий и графика работы, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации главы МЧС Чингиза Аринова, зарплаты спасателей варьируются - они получают надбавки по категориям работ и сложности условий, поэтому каждый месяц у них разный заработок.
Надбавки предусмотрены следующие:
- 25% - за нахождение в режиме ожидания и постоянной готовности;
- 70% - доплата за работу, связанной с рисками причинения вреда здоровью жизни;
- 300% - за каждый час работы в экстремальных условиях с риском для жизни;
- 100% - за каждый час работы при повышенных и пониженных температурах;
- 100% - за проведение аварийно-спасательных работ под водой;
- 100% - за психоэмоциональную нагрузку в связи с работой с телами погибших;
- 15% - за работу в районах распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей.
"В соответствии с графиком их работ и произошедших событий зарплата их варьируется. Если они попадают под эту классификацию, соответственно, им идет надбавка - каждый месяц они по-разному получают зарплату.
В среднем, во время паводков средняя зарплата с учетом доплат - 334 тысячи тенге получал каждый спасатель. И, к сожалению, в данный момент аттестованные сотрудники, имеющие погоны - это пожарные-спасатели служб пожаротушения, они не имеют пока таких доплат, но мы работаем над этим", - добавил Аринов.
Напомним, на прошлой неделе премьер Бектенов раскритиковал темпы строительства жилья для пострадавших от паводков. Он заявил, что в работе местных органов в некоторых регионах власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация.
Добавим также, что в мае стало известно о двух случаях гибели спасателей. В первом случае не стало старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части Атырау. Мужчина скончался по состоянию здоровья, у него остались две дочери и супруга.
В другом случае 23-летний сержант гражданской защиты умер во время откачки воды в Кульсары.
Кроме того, во время паводков в МЧС рассказали немало случаев спасения жителей от большой воды. Так, например, семь человек унесло течением на реке Жайык в Западно-Казахстанской области. На помощь им пришли спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119356-zarplatu-spasateley-vo-vremya-pavodkov-v-kazahstane-ozvuchili-v-mchs/