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71 квартиру получили дачники в Уральске

Опубликовано:

Семья, получившая квартиру
Семья, получившая квартиру. Фото: официальный сайт акимата ЗКО

71 семья, пострадавшая от паводков в Уральске, получила ключи от новых квартир. Их жилье оказалось непригодным по решению комиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Глава государства поручил оказать социальную помощь пострадавшим от наводнения.

В Уральске еще 12 жителей получили новые квартиры, единственное жилье которых было признано непригодным из-за наводнения. Новые квартиры были приобретены на средства спонсоров.

По поручению главы правительства финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Дом
Дом. Фото: официальный сайт акимата ЗКО

Айнаш Саменова, жительница дачного сообщества Комарово, рассказала, во время паводка ее единственное жилье затопило и по решению комиссии признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня она получила ключи от своей новой квартиры.

Дом
Дом. Фото: официальный сайт акимата ЗКО

"В 2017 году мы построили дом в дачном сообществе Комарово и проживали всей семьей. Наш дом был затоплен во время весеннего паводка. И сегодня мы получили ключи от новой квартиры. Мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Я благодарна главе государства за оказание такой помощи", - говорит она.

Всего в Уральске 71 семья получили новые дома, их прежние места жительства были затоплены. Такая работа будет продолжена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2117673-71-kvartiru-poluchili-dachniki-v-uralske/

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