20-летний парень утонул в Актобе
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Молодой человек 2004 года рождения утонул в реке Каргалы в Актобе - подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Трагедия произошла на территории садоводческого коллектива Солнышко.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда вытащили тело указанного гражданина на расстоянии 15 м от берега с глубины 2,5 м.
Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.
Правила безопасного поведения на воде
Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:
- Не купаться в запрещенных для купания местах;
- Не нырять в воду с неизвестной глубиной;
- Не заплывать за буйки и ограждения;
- Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не оставлять детей без присмотра.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2109774-20-letniy-paren-utonul-v-aktobe/