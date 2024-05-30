20-летний парень утонул в Актобе

Молодой человек 2004 года рождения утонул в реке Каргалы в Актобе - подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Трагедия произошла на территории садоводческого коллектива Солнышко.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда вытащили тело указанного гражданина на расстоянии 15 м от берега с глубины 2,5 м.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:

Не купаться в запрещенных для купания местах;

Не нырять в воду с неизвестной глубиной;

Не заплывать за буйки и ограждения;

Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Не оставлять детей без присмотра.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.