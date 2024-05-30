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20-летний парень утонул в Актобе

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Мужчина тонет
Мужчина тонет. Иллюстративное фото: Getty Images/ Isaac Calderon / EyeEm

Молодой человек 2004 года рождения утонул в реке Каргалы в Актобе - подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Трагедия произошла на территории садоводческого коллектива Солнышко.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда вытащили тело указанного гражданина на расстоянии 15 м от берега с глубины 2,5 м.

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:

  • Не купаться в запрещенных для купания местах;
  • Не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • Не заплывать за буйки и ограждения;
  • Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • Не оставлять детей без присмотра.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2109774-20-letniy-paren-utonul-v-aktobe/

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