Молодой казахстанец утонул в канале "Шора" в Мангистау, его отца успели спасти

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, близ Актау - молодой парень утонул в канале, его отца успели спасти, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, несчастный случай произошел в 25 километрах от Актау - в канале "Шора" утонул молодой казахстанец 2003 года рождения. Сотрудники ДЧС успели спасти отца утонувшего парня, мужчина также едва не утонул.

Подчеркивается, что трагедия произошла на необорудованном для купания месте.

Спасатели призвали казахстанцев соблюдать правила поведения на воде и не купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в реке Каргалы в Актобе утонул 20-летний парень. Его тело спасатели нашли в 15 метрах от берега.

Правила безопасного поведения на воде

Сотрудники ДЧС Акмолинской области ранее опубликовали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.