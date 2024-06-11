"Чуть не утонул": в МЧС показали кадры спасения мужчины на Есиле

В Астане чуть не утонул мужчина 2005 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Он катался на сапборде и упал в реку, после чего понадобилась помощь спасателей.

В Telegram-канале МЧС РК появилось видео спасения мужчины на реке Есиль. По данным министерства, сотрудники оперативно-спасательного отряда пришли на помощь мужчине 2005 года рождения. Молодой человек катался на сапборде и упал в реку.

"Мужчину вытащили из воды и помогли на лодке добраться до берега. Состояние удовлетворительное. В медицинской помощи 19-летний парень не нуждался", - сказано в сообщении.

Спасенный мужчина после поблагодарил спасителей. По его словам, он плавал впервые за два года и чуть не утонул. С его слов, он не закрепил правильно жилет.

"Спасибо вам огромное за то, что помогли мне", - сказал спасенный.

Сегодня мы сообщали, что двое мужчин пропали на Каспийском море во время катания на сапбордах. Поисковая операция продлилась восемь часов. Помимо спасателей к работам привлекли и военных моряков, которые ранним утром обнаружили пропавших в 5 километрах от берега в районе Голубой бухты.

Ранее мы писали, что в Каспийское море мужчину унесло течением на доске для серфинга - сотрудники МЧС доставили его на берег. 10 июня сообщалось, что четверо детей чуть не утонули в Кулынжонском сельском округе ВКО во время купания на Бухтарминском водохранилище.