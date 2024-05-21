Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Арест, штраф, расследование: как поступили с распространителями фейков о паводках

Опубликовано:

Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: PrathanChorruangsak / Getty Images

Глава правительства Олжас Бектенов рассказал, как наказали казахстанцев, которые во время паводков рассылали в Сети фейки, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Привлечь к ответственности граждан, распространяющих недостоверную информацию и тем самым сеющих панику среди населения, призвала группа депутатов мажилиса в своем депутатском запросе.

"Некоторые люди безоговорочно верят увиденному в Instagram и Telegram, не обладают критическим мышлением и не могут отличить достоверную информацию от так похожих на правду фейков. Вбрасывать подобное крайне опасно", - заявили депутаты.

Они отметили, что фейки несут за собой панику, усугубляют любое бедствие, даже в тех регионах, которые им не затронуты. Кроме того, депутаты отметили, что во время наводнения активизировались и мошенники.

"Правительство должно предпринять меры и привлечь к строгой ответственности паблики с широкой аудиторией, якобы анонимные Telegram-каналы. Законодательные нормы для этого приняты", - говорится в депутатском запросе.

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на запрос членов нижней палаты. Он сообщил, что основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.

Так, по словам Бектенова, за размещение ложной информации к административной ответственности привлечено 29 лиц, в том числе шестеро арестованы, по двум фактам начаты досудебные расследования, остальные распространители ложной информации оштрафованы.

"Еще 92 публикации противоправного характера направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки. С пользователями социальных сетей, опубликовавших данные материалы, проведена профилактическая беседа", - сообщил Бектенов.

Он добавил, что правительство усилило работу по мониторингу и выявлению фейковой информации в СМИ и социальных сетях.

Добавим, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (367 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. лицом с использованием своего служебного положения; 
  3. с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -  

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

А согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:

  • на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге);
  • на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104161-arest-shtraf-dosudebnoe-rassledovanie-kak-postupili-s-rasprostranitelyami-feykov-vo-vremya-pavodkov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.