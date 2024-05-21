Арест, штраф, расследование: как поступили с распространителями фейков о паводках
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Глава правительства Олжас Бектенов рассказал, как наказали казахстанцев, которые во время паводков рассылали в Сети фейки, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.
Привлечь к ответственности граждан, распространяющих недостоверную информацию и тем самым сеющих панику среди населения, призвала группа депутатов мажилиса в своем депутатском запросе.
"Некоторые люди безоговорочно верят увиденному в Instagram и Telegram, не обладают критическим мышлением и не могут отличить достоверную информацию от так похожих на правду фейков. Вбрасывать подобное крайне опасно", - заявили депутаты.
Они отметили, что фейки несут за собой панику, усугубляют любое бедствие, даже в тех регионах, которые им не затронуты. Кроме того, депутаты отметили, что во время наводнения активизировались и мошенники.
"Правительство должно предпринять меры и привлечь к строгой ответственности паблики с широкой аудиторией, якобы анонимные Telegram-каналы. Законодательные нормы для этого приняты", - говорится в депутатском запросе.
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на запрос членов нижней палаты. Он сообщил, что основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.
Так, по словам Бектенова, за размещение ложной информации к административной ответственности привлечено 29 лиц, в том числе шестеро арестованы, по двум фактам начаты досудебные расследования, остальные распространители ложной информации оштрафованы.
"Еще 92 публикации противоправного характера направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки. С пользователями социальных сетей, опубликовавших данные материалы, проведена профилактическая беседа", - сообщил Бектенов.
Он добавил, что правительство усилило работу по мониторингу и выявлению фейковой информации в СМИ и социальных сетях.
Добавим, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (367 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -
наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
А согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:
- на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге);
- на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге);
- на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге);
- на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104161-arest-shtraf-dosudebnoe-rassledovanie-kak-postupili-s-rasprostranitelyami-feykov-vo-vremya-pavodkov/