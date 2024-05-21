Арест, штраф, расследование: как поступили с распространителями фейков о паводках

Глава правительства Олжас Бектенов рассказал, как наказали казахстанцев, которые во время паводков рассылали в Сети фейки, передает NUR.KZ со ссылкой на мажилис.

Привлечь к ответственности граждан, распространяющих недостоверную информацию и тем самым сеющих панику среди населения, призвала группа депутатов мажилиса в своем депутатском запросе.

"Некоторые люди безоговорочно верят увиденному в Instagram и Telegram, не обладают критическим мышлением и не могут отличить достоверную информацию от так похожих на правду фейков. Вбрасывать подобное крайне опасно", - заявили депутаты.

Они отметили, что фейки несут за собой панику, усугубляют любое бедствие, даже в тех регионах, которые им не затронуты. Кроме того, депутаты отметили, что во время наводнения активизировались и мошенники.

"Правительство должно предпринять меры и привлечь к строгой ответственности паблики с широкой аудиторией, якобы анонимные Telegram-каналы. Законодательные нормы для этого приняты", - говорится в депутатском запросе.

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на запрос членов нижней палаты. Он сообщил, что основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.

Так, по словам Бектенова, за размещение ложной информации к административной ответственности привлечено 29 лиц, в том числе шестеро арестованы, по двум фактам начаты досудебные расследования, остальные распространители ложной информации оштрафованы.

"Еще 92 публикации противоправного характера направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки. С пользователями социальных сетей, опубликовавших данные материалы, проведена профилактическая беседа", - сообщил Бектенов.

Он добавил, что правительство усилило работу по мониторингу и выявлению фейковой информации в СМИ и социальных сетях.

Добавим, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (367 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы: