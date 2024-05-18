Два пенсионера погибли при пожаре в селе Актюбинской области

Двое людей пожилого возраста стали жертвами крупного пожара, который произошел в селе Достык в Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой МЧС.

О крупном пожаре в Актюбинской области сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"Инцидент произошел этой ночью в селе Достык Мартукского района в частном жилом доме.

В процессе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух погибших 1955 и 1958 годов рождения", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пожар ликвидирован на площади 90 квадратных метров, а причина пока устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы горело двухэтажное здание. Прибывшие на место пожарные вытащили из огня 12 человек, среди них были дети. Обошлось без жертв.

На днях также загорелась кровля во время уроков первой смены в одной из школ Шымкента. В момент ЧП в здании находилось около 700 учеников. Сообщается, что учителя вовремя заметили дым и поспешили вывести школьников на улицу. К счастью, никто не пострадал.

В конце апреля двое детей погибли при пожаре в поселке Индербор Индерского района. Их мать была обнаружена в бессознательном состоянии.

В начале апреля в селе Ильинка Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были найдены тела двух детей 2021 и 2015 годов рождения. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.