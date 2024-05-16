Пожар в одной из школ Шымкента начался прямо во время уроков

Кровля загорелась во время уроков первой смены в одной из школ Шымкента. В момент ЧП в здании находилось около 700 учеников, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что учителя вовремя заметили дым и поспешили вывести школьников на улицу. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что выгорело больше половины площади кровли, почти 300 квадратных метров. Причиной произошедшего могло стать короткое замыкание.

Подчеркивается, что учебное заведение совсем недавно проверяли на пожарную безопасность. Во всем теперь будет разбираться специальная комиссия.

Произошедшее прокомментировал директор учебного заведения.

"Было возгорание кровли здания корпуса А начальных классов. Первыми пожар заметили дворовые дежурные учителя, они забили тревогу, и в считанные минуты, буквально пару минут, все ученики, весь персонал, административные сотрудники все самостоятельно покинули здание. Возгорание было только кровли, здание школы полностью в рабочем состоянии", - заявил Бауыржан Рауаилов.

Источник: КТК.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.