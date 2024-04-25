Мать в бессознательном состоянии и тела двух детей нашли в квартире в Атырауской области

Двое детей погибли при пожаре в поселке Индербор Индерского района. Их мать была обнаружена в бессознательном состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

По данным официальной страницы ведомства в Instagram, 25 апреля в 05.37 утра в 112 поступило сообщение о том, что в одном из пятиэтажных жилых домов в поселке Индербор идет дым.

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в квартире на втором этаже произошел пожар.

В спальном помещении были обнаружены тела погибших детей 2014 и 2017 годов рождения.

Также здесь нашли их мать 1995 года рождения и гражданина 1994 года рождения в бессознательном состоянии. Бригадой скорой помощи они были доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Пожар локализован в 06.02 и полностью ликвидирован в 06.10.

С целью установления причины пожара работает пожарно-техническая лаборатория из Атырау.

Напомним, 1 апреля в селе Ильинка Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были найдены тела двух детей 2021 и 2015 годов рождения. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

В феврале этого года четверо детей из одной семьи также погибли при пожаре в жилом доме в селе Касыма Аманжолова Каркаралинского района Карагандинской области. Сообщалось, что родителей в это время в доме не было, они ушли к соседям.