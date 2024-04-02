Двое детей погибли в пожаре в СКО

Вчера утром в селе Ильинка Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были найдены тела двух детей, передает издание Петропавловск.news.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию ДЧС СКО, вчера, 1 апреля, в 10:11 в службу "101" поступила информация о пожаре в частном доме в селе Ильинка Есильского района.

"До прибытия пожарных подразделений на месте пожара местные жители обнаружили тела мальчиков 2021 и 2015 годов рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 12:08. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: