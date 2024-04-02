Двое детей погибли в пожаре в СКО
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Вчера утром в селе Ильинка Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были найдены тела двух детей, передает издание Петропавловск.news.
Как сообщает издание, ссылаясь на информацию ДЧС СКО, вчера, 1 апреля, в 10:11 в службу "101" поступила информация о пожаре в частном доме в селе Ильинка Есильского района.
"До прибытия пожарных подразделений на месте пожара местные жители обнаружили тела мальчиков 2021 и 2015 годов рождения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был ликвидирован в 12:08. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077823-dvoe-detey-pogibli-v-pozhare-v-sko/