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Эзотерика

Двое детей погибли в пожаре в СКО

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Пожар в Алматы
Пожарные на месте ЧП. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вчера утром в селе Ильинка Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были найдены тела двух детей, передает издание Петропавловск.news.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию ДЧС СКО, вчера, 1 апреля, в 10:11 в службу "101" поступила информация о пожаре в частном доме в селе Ильинка Есильского района.

"До прибытия пожарных подразделений на месте пожара местные жители обнаружили тела мальчиков 2021 и 2015 годов рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 12:08. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077823-dvoe-detey-pogibli-v-pozhare-v-sko/

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