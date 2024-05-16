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12 человек вытащили из горящего дома в Алматы (видео)

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Спасатели на месте ЧП в Алматы
Спасатели на месте ЧП в Алматы. Фото: официальный сайт МЧС

Двухэтажное здание горело сегодня днем в Жетысуском районе Алматы. Прибывшие на место пожарные вытащили из огня 12 человек, среди них были дети, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

16 мая в 12:35 спасатели были направлены на вызов о пожаре в здании в Жетысуском районе Алматы - горели второй этаж и кровля на площади 100 кв. м.

"Из-за огня и дыма жизнь жильцов оказалась под угрозой. Огонь стремительно распространялся на пристроенное здание с офисами", - говорится на официальном сайте МЧС.

Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, из них четверо - дети.

Пожар ликвидировали за 20 минут. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2101913-12-chelovek-vytashchili-iz-goryashchego-doma-v-almaty/

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