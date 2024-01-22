Два подростка провалились под лед на Сырдарье в Кызылорде
Опубликовано:
В Кызылорде два подростка 15 и 14 лет провалились под лед на реке Сырдарья. Детей заметили и спасли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщает новостной Telegram-канал Polisia.kz, тонущих детей - 15-летнюю девочку и 14-летнего мальчика - полицейские заметили во время обхода территории Сырдарьи.
Сотрудники управления специализированной службы охраны Әділхан Молдағалиұлы и Алтынбек Мейрамбекұлы незамедлительно принялись спасать тонущих с помощью арканов.
Вытащив их из ледяной воды, полицейские вызывали скорую помощь и передали детей родителям.
"Оказалось, что подростки, играясь, вышли на лед, но он не выдержал их веса — мальчик провалился под лед. Девочка попыталась помочь ему, но тоже оказалась в воде", - рассказали в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2056636-dva-podrostka-provalilis-pod-led-na-syrdare-v-kyzylorde/