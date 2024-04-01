Семерых взрослых и одного ребенка спасли пожарные из горящего дома в Астане (видео)

Пожар в девятиэтажном доме произошел сегодня в Астане – пожарные спасли из здания восемь человек, в том числе одного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло в девятиэтажке в районе Сарыарка – пожар случился на втором этаже здания.

Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам (семь взрослых и один ребенок).

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.