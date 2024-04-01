Семерых взрослых и одного ребенка спасли пожарные из горящего дома в Астане (видео)
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Пожар в девятиэтажном доме произошел сегодня в Астане – пожарные спасли из здания восемь человек, в том числе одного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Возгорание произошло в девятиэтажке в районе Сарыарка – пожар случился на втором этаже здания.
Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам (семь взрослых и один ребенок).
Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077049-troih-vzroslyh-i-odnogo-rebenka-spasli-pozharnye-iz-goryaschego-doma-v-astane-video/