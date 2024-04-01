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Семерых взрослых и одного ребенка спасли пожарные из горящего дома в Астане (видео)

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Пожарный спасает ребенка
Пожарный спасает ребенка. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар в девятиэтажном доме произошел сегодня в Астане – пожарные спасли из здания восемь человек, в том числе одного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло в девятиэтажке в районе Сарыарка – пожар случился на втором этаже здания.

Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам (семь взрослых и один ребенок).

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077049-troih-vzroslyh-i-odnogo-rebenka-spasli-pozharnye-iz-goryaschego-doma-v-astane-video/

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