Проблемы с питьевой водой начались в ЗКО из-за паводков

У жителей 12 сел Акжаикского района в Западно-Казахстанской области возникли трудности с питьевой водой: подтопило водозаборные скважины, передает 24.kz.

Западно-Казахстанская область уже находится вне зоны опасности. Уровень реки Урал в селе Тайпак, где находится гидропост, пошел на спад, хотя еще несколько дней назад он превышал критическую отметку.

В Акжаикском районе от большой воды удалось защитить 32 села, расположенных на берегу Урала. Общими усилиями там построили 35 километров земляных валов.

Несмотря на улучшение ситуации, у сельчан Акжаикского района возникли проблемы с питьевой водой - с трудностями столкнулись сразу 12 сел.

Водозаборные скважины в районе подтопило.

"Воду подают по часам. Успеваем набирать только по три-четыре ведра. Напор очень слабый", - жалуется жительница села Базаршолан Турсын Мухамбетова.

Коммунальщики прокомментировали ситуацию.

"Повреждены 19 опор линий электропередач, ведущих к скважинам. Две из них упали. Сейчас пока нет возможности подачи воды населению. Запасов в резервуаре хватит на 15 дней. Подаем по пять кубов три раза в день. Возможности начать восстановительные работы пока нет. Опоры находятся в подтопленной зоне", - пояснил сотрудник коммунального предприятия Темирболат Кусанов.

В акимате сообщили, что был организован подвоз воды в пострадавшие от паводка населенные пункты.

"Для обеспечения населения питьевой водой задействовали 6 водовозов. Когда вода в реке пойдет на спад, проведем санитарную обработку всех сооружений и подключим села к централизованному водоснабжению", - сообщил замакима района Беимбет Гиззатов.

В настоящий момент большая вода перемещается в направлении Атырауской области, где уровень воды в Урале, по сообщениям ДЧС, продолжает повышаться.

Отметим, что сейчас тяжелая ситуация с паводками складывается в Атырауской области - там на этой неделе ожидается пик паводков.

12 мая вице-премьер Бозумбаев проинспектировал противопаводковые сооружения и ознакомился с работой двух водоканалов в Атырау. Он также осмотрел опасные участки по городу, где организовано круглосуточное дежурство. Общая протяженность дамб, защищающих Атырау, составляет 252 км.

Сообщалось, что пик паводка придется на 16-17 мая.

В связи с этим вице-премьер поручил усилить дамбы в местах подмыва берегов, в частности, укрепить их геотекстилем и бетонными блоками.

Также стало известно, что больше 120 человек эвакуировали в Атырауской области из-за паводка. Как уточнили в МЧС, в одном из сел Махамбетского района была проведена эвакуация из-за поднявшегося объема воды в Жайыке.